EUROOPA ERISAADE | Kaljurand ja Madison näevad EL-i ühtsuse mõrasid Ukraina toetusel, Ansip mitte. „Sõda lõppegu Vene kapitulatsiooniga!“

Samas lisas ta, et liikmesriigid saaksid ise rohkem teha. „Muidugi on ka EL-il erinevad tasandid. On EL tervikuna ja EL-i liikmesriigid. Kui vaatame, kuidas on liikmesriigid panustanud, siis on Eesti üks riikidest, kes on panustanud pea protsendiga SKT-st. Kui seda oleks teinud ka suured riigid, oleks pilt hoopis teistsugune.“

Marina Kaljurand nägi, et EL-is on Ukraina toetamisel näha väsimuse märke. „Ma näen, et täna on EL-il pühendumus ja otsustuskindlus kindlasti vähenenud võrreldes sellega, mis ta oli kohe pärast sõja puhkemist. Võin seda öelda nii parlamendi arutelude pealt kui ka minu sotsiaaldemokraatide fraktsioonis toimuvate arutelude põhjalt. Ma ei näe enam seda ühtsust, et nõuda sanktsioonide täielikku täitmist. Ma ei näe enam soovi minna enam edasi uute sanktsioonidega. Ikka kostab juba kriitilisi hääli, et mida see teeb meie kodanikele, nende elu läheb keerulisemaks. Tunnustan väga seda, mida EL tegi sõja alguses, ja ka oma sõsarparteid Saksamaal, aga praeguseks hakkab tekkima tüdimus ja harjumus.“

Venemaa sõda Ukraina vastu käib juba rohkem kui kaks kuud. Esialgu oli EL kiire ja otsustav Putini režiimi pitsitamise alustamisega. EKRE eurosaadik Jaak Madison märkis, et ta oli lausa meeldivalt üllatunud. Kuid mida aeg edasi, seda aeglasemalt asjad lähevad. „Naftaembargo peaks täna juba kehtima ja me peaks rääkima gaasiembargost!“ põrutas sotside ridadest europarlamenti kuuluv Marina Kaljurand Reformierakonna saadik Andrus Ansip aga kaitseb Saksamaad terava kriitika eest ja rääkis, kuidas seal on kiiresti Vene kütuste tarbimist sanktsioonidetagi vähendatud. Delfi „ Euroopa Erisaate“ stuudios olid kolm Eesti eurosaadikut ja saatejuht Raimo Poom.

„Tänaseks on olukord, kus ca pooled EL-i riigid on valmis minema selle peale, et maksta gaasi eest rublades. See on selgelt sanktsioonide rikkumine,“ kritiseeris ta praegust olukorda.

„Kui räägime rahalisest abist, siis võiks kiiremini edasi minna suuremate abipakettidega Ukrainale, kuid iga abi puhul on oluline teada, kuhu see raha läheb ja mille hüvanguks. Me ei kanna niisama miljardeid ühele riigile, sel peab olema kindel otstarve,“ sõnas Madison. Samas lisas ta, et EL peaks selgelt tõstma summasid, mis on mõeldud sõjalise abi andmiseks Ukrainale. „Kolmandaks, mida EL on positiivselt teinud, on sõjaliste vahendite andmise rahastamine Ukrainale. EL on maksnud kinni kaitsetööstuselt ostetud relvastust, et anda need Ukrainale, mis on väga õige samm. Kõige rohkem ongi vaja, et EL rahastaks sõjatehnikat ja et see saaks kiiresti Ukrainale üle antud.“

Andrus Ansip polnud aga nõus, justkui oleks EL-is Ukraina aitamise ind raugenud. „Pean ära õiendama entusiasmi raugemise väite. Ilmselt oleme Euroopa Parlamendis väga erinevad. Kui sotsidel hakkab entusiasm raugema, siis Uueneva Euroopa grupi kohta ma seda küll väita ei julgeks.“

Ansip tõi välja, et USA toetus Ukrainale on aidanud ka Euroopal teha rohkem. „On ju teada, et 20. sajandi sõdadesse jäid ameeriklased väga kõvasti hiljaks. Aga kui nad lõpuks liitusid, siis nad tegelikult otsustasid sõdade käigu. Praegu tuleb tunnistada, et EL on saanud algusest peale otsustavalt tegutseda, sest ameeriklased on jaganud meiega algusest peale olulist ja tundlikku luureinformatsiooni. Ameeriklased on andnud relvastust, hiljutine taotlus 33 miljardi dollari osas, mis lisandub enne antud 13 miljardile dollarile, see ikkagi annab Ameerikale väga selge liidrirolli.“