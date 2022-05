Kas on üldse praeguses olukorras vahet, kas meil on leping Venemaaga või mitte, arvestades, et Venemaa ei austa leppeid?

Sama oleks võinud küsida Jaan Poska käest 1920. aasta veebruaris: „Ei tea, kas meil seda lepingut (Tartu rahulepingut – toim) ikka vaja on või mitte, sest Venemaa ju ei austa?“ Tõepoolest, Venemaa hakkas Tartu rahulepingut esimestest päevadest pärast leppe sõlmimist rikkuma – kõige jämedamal moel 1924. aastal ja 1940. aastal.