Avastus: kuidas igavesti kaalust alla võtta!

Poolteist aastat tagasi kaotasid 30 lisakilo. Räägi palun, milline oli sinu kogemus Stockholmi dieediga?

Üle aasta tagasi otsustasin proovida Stockholmi dieeti.

Kaal langes iga päev.

Ma ei ole seda hetkegi kahetsenud. Kaotasin poole aastaga 28 kg, kuid kokku olen juba kaotanud 30 kg. Alguses kaotasin esimese nädala jooksul 5 kg, kuid pärast üht kuud olin kaotanud juba 10 kg.

MA EI KAHETSE, ET VALISIN STOCKHOLMI DIEEDI.

Dieedi pidamine ei olnud üldiselt raske: retseptid olid maitsvad ja valikuid oli palju. Raske oli vaid teisel nädalal, kui kaalulangus peatus. Helistasin siis oma konsultandile ning ta rahustas mind, et kõik on korras ja kaal jätkab mõne päeva järel langemist. Ja nii oligi: kaotasin iga päev umbes 300 g. Selle mõju on püsinud tänaseni

Kas oled pärast Stockholmi dieeti kaalus juurde võtnud või hoopis kilogramme kaotanud?

Olen kokku kaotanud 30 kg ja ma ei taha naasta oma eelmise elu ega kaalu juurde. On olnud perioode, kus võtsin juurde 2-3 kg rutiini puudumise tõttu, näiteks kui mul ei olnud aega korralikult süüa või kui sõin mõne söögikorra ajal liiga palju, millel on loomulikult tagajärjed. Kuid siis pidin lihtsalt järgima üht esimeste päevade kava ja sain oma suurepärased tulemused tagasi.

Stabiilne tulemus on motiveeriv.

Mis on sinu elus pärast kaalukaotust muutunud?

Olen oma kaalukaotusega palju inimesi inspireerinud, isegi võõraid. Naised ja mehed on tänaval möödudes minu välimuse kohta komplimente teinud ning öelnud, et olen neid oma kaalukaotusega inspireerinud. Tunnen end paremini ja enesekindlamalt, sest viimaks ometi meeldib mulle mu välimus. Ka ostlemine on muutunud palju nauditavamaks kui varem: saan osta seda, mis mulle meeldib, mitte seda, mis mulle mahub. Ma ei karda enam kanda liibuvaid riideid.

Suurim pluss on see, et olen õppinud, kuidas õigesti toituda. Viimaks mõistan, mida kujutab endast tervislikult toitumine. Varem arvasin, et ülekilode kaotamiseks tuleb vaid salatilehti närida. Tegelikult saad aga süüa maitsvaid toite, lihtsalt tuleb endale aega anda.