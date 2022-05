OTSEBLOGI | Vene okupandid alustasid Mariupolis Azovstali tehase ründamist

„Me ootasime, et Lunatšarske ringteel Berdjanski juures toimub evakueerimine. Seal ootab täna 2000 Mariupoli elanikku, kes sõitsid linnast välja ja jõudsid Berdjanskini. Nad ootavad juba kaks nädalat evakueerimist ja me kuulutasime välja selle alguse. Aga vaenulikud Vene väed purustavad meie plaanid, ei lase mariupollastel jõuda Ukraina kontrolli all olevale Zaporižžja territooriumile,” ütles Boitšenko.