OTSEBLOGI | Ukraina relvajõud lõid Donbassis tagasi 12 vaenlase rünnakut ja hävitasid kuus tanki

USA-l on „ülimalt usutavaid” luureandmeid, et Venemaa püüab annekteerida Donbassi niinimetatud „rahvavabariike” „millalgi mai keskel” ja et on plaan luua samasugune „rahvavabariik” Hersoni oblastis, mis on samuti kavas annekteerida, teatas USA suursaadik Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) juures Michael Carpenter pressikonverentsil välisministeeriumis, vahendab CNN.