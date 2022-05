USA esindaja OSCEs: Venemaa plaanib selle kuu jooksul Donbassi annekteerida

"Johtudes viimastest teadetest, usume, et Venemaa püüab Donetski ja Luhanski "rahvavabariike" endaga liita," ütles USA suursaadik Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni ( OSCE ) juures Michael Carpenter.

Välisministeeriumi briifingul ajakirjanikega rääkides paljastas Carpenter ka Washingtoni veendumuse, et Venemaa kavatseb röövida Ukraina kaguosas kohalikke ametnikke ja sundida sealseid elanikke kasutama Vene rubla.

Ühtlasi leidis Carpenter, et Venemaa kavatseb millalgi mai keskel korraldada "võltsreferendumid". "Rahvusvaheline üldsus, sealhulgas OSCE, kus ma suursaadikuna töötan, on öelnud väga selgelt, et selliseid võltsreferendumeid ei peeta legitiimseks ega ka katseid annekteerida täiendavat Ukraina territooriumi."