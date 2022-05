KUULA | Kutseõppesse minejate arv on aastatega palju kasvanud. Millised erialad on populaarseimad?

„Õppevaldkonna all on terve hulk põnevaid erialasid. Kui ma laialt need erialad kahte gruppi jagaksin, siis on meil tehnikaõppepool ja teenindusõppepool, mille alla kuuluvad tõesti väga erinevad erialad,“ lisas Müürsepp. Kas ja kuidas meid ümbritsev elu ja tööjõuturg kutsekooli erialade valikut ja sisu dikteerib? „Kindlasti [dikteerib]. Elu on nii palju muutunud ja ka teemad on muutunud. Kui me räägime päevakorras olevatest rohepöördega seotud teemadest, siis õppekavas on juba sees päikeseenergiaga seotud õppekava, praegu valmistame ette ka tuuleenergiaga seotud õppekava. Seega tegelikult tuleb tänapäevaseid ja olulisi teemasid õppekavadesse juurde kogu aeg,“ kommenteeris Müürsepp.