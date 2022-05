Mida peaks kindlasti teadma enne kodukindlustuse tegemist?

Kõige hullem, mis võib juhtuda, on tulekahju. Seepärast tuleb läbi mõelda, kui suur on sinu vara väärtus ja millised on esemed, mida on vaja kodus pärast tulekahju asendada. Sellest sõltub koduse vara kindlustussumma.

Koos kodukindlustusega on mõistlik teha vastutuskindlustus, mis katab kahju naabritele. Kui elad näiteks viiendal korrusel, siis sinu korterist alguse saava kahju korral võivad saada kannatada alumised neli korrust. Remontides alumisi korruseid, võib kahjusumma kokku osutuda väga suureks, arvestades hetkel materjalide ja remonttööde kallinemist. Mida kõrgemal korrusel elad, seda suurem peaks olema vastutuskindlustuse summa.

Vastutuskindlustust saab laiendada ka väljapoole kodu. See tähendab, et ka sinu alaealiste laste võõrastele tekitatud kahjude ja nende esitatud nõuete vastu on kindlustuskaitse olemas. Samuti kui põhjustad kahju jalgratturina, hüvitab kahju kindlustus.

Tähtis on kahjusid ennetada

Tasub läbi mõelda, kas minu kodu ja käitumine on selline, et õnnetusi juhtuks vähem.

Tulekahjude ennetamiseks ja kiiremaks avastamiseks tuleb kindlasti kasutada suitsuandureid eesmärgipäraselt ja need tuleb paigaldada õigesti. Gaasiseadmetega ja puuküttel ahjudega ruumides on kohustuslik kasutada vingugaasiandureid. Vingugaasiandur annab signaaliga märku, kui eluohtliku vingugaasi kontsentratsioon ruumis kasvab. Puuküttega köetavates kodudes tuleb ikka meelde tuletada, et tuhka tohib panna ainult mittepõlevasse anumasse ja kuuma tuhka ei tohi asetada tuule kätte põlevmaterjalide lähedusse. Esmased tulekustutusvahendid võiksid ka igas majapidamises olemas olla.

Elektrisüsteemide korrashoid on samuti oluline osa kodu tuleohutuks tegemisel. Paljud tulekahjud saavad alguse elektrisüsteemide amortisatsioonist ja ka valesti ehitamisest. Murede korral soovitame alati pöörduda pädeva ja tunnustatud elektriku poole, kellelt tellida ametlik elektripaigaldiste ehitus ja kontroll.