VIDEO | Azovstali rusude alt pääsenu: kaks kuud pilkast pimedust, päikesevalgust me ei näinud

"Läksime tehasetöölistena sinna oma vabast tahtest, et end kaitsta. Kui saime aru, et see [pommitamine] hakkab meile lähemale tulema, hakkasime järjest rohkem kartma," rääkis Reutersile pommivarjendist pääsenud Natalia Usmanova. "Kui olime bussis, ütlesin oma mehele: Vasja, kas me ei pea enam taskulambiga tualetti minema? Ja me ei pea enam kotti ja ämbrit tualetina kasutama?" lisas naine pisarsilmi.