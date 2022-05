Lavrov kuulutas Zelenskõile viidates, et ka Hitleril oli juudi veri. Iisrael kutsus Vene saadiku „karmile jutuajamisele”

Lavrovile esitati küsimus, kuidas sobivad natsisüüdistused Ukraina aadressil kokku sellega, et Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on juut.

Venemaa välisministeeriumi ametlikul veebilehel avaldatud tekstist selgub, et Lavrov vastas järgmiselt: „Ta [Zelenskõi] toob esile argumendi: mis natsifitseerimine neil olla saab, kui ta on juut. Ma võin eksida, aga Hitleril oli samuti juudi veri. See ei tähenda absoluutselt midagi. Tark juudi rahvas räägib, et kõige ägedamad antisemiidid on reeglina juudid. „Pole perekonda ilma värdjata,” nagu meil öeldakse.”