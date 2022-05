Ukraina allikas The Timesile: Venemaa on langetanud otsuse Moldova ülevõtmiseks

Ühe allika sõnul on „mitmeid viiteid” rünnakule Moldova vastu lähitulevikus. Moldova armee koosneb vaid 3250 sõdurist. Moldova edukas ülevõtmine avaks Venemaale tee Odessa ründamiseks läänest.

„Me usume, et Kreml on juba langetanud otsuse Moldovat rünnata. Moldova saatus on väga otsustav. Kui venelased hakkavad kontrolli võtma, oleme me sõjaliselt lihtsam sihtmärk ja oht Ukrainale on eksistentsiaalne, ütles allikas.

Pinged on juba kasvamas separatistlikus Transnistrias, kus on toimunud rida salapäraseid plahvatusi, milles on süüdistatud „terroriste”.

Lääne analüütikud usuvad, et Kremli eesmärk võib olla maismaaühenduse loomine Venemaalt Ukraina lõunarannikut mööda Transnistriani, millega lõigataks Ukraina Mustast merest ära.

Sõjaline allikas usub, et Venemaa võib minna veelgi kaugemale, püüda ära kasutada rahulolematust elukallidusega Moldovas ja suurendada olemasolevaid pingeid, lõppeesmärgiga kogu riik üle võtta.

Allikas ütles, et Ukraina luureandmed osutavad tegevusele Transnistria keskuse Tiraspoli lennuväljal, mis viitab sellele, et venelased valmistuvad konfliktiks. Oodata on ilmselt transpordilennukeid Il-76 ja võib-olla helikoptereid. „See tähendab, et nad valmistuvad õhudessandiks ja on suur tõenäosus, et Krimmist tuuakse dessantväelased,” ütles allikas.

Transnistrias arvatakse juba olevat umbes 1500 Vene sõjaväelast, märgivad Lääne ametnikud. Kõik lennukiga saabuvad Vene sõjaväelased peaksid läbima Ukraina õhuruumi, mis seab nad allatulistamise ohtu.

Oodatakse, et venelased tekitavad ettekäände Moldovasse sissetungiks, mis peaks langema kokku 9. mai pidustustega. Moldova pealinnas Chișinăus võidakse samaaegselt sõjalise operatsiooniga Transnistrias korraldada rahutused. „Praegu on väga lihtne Moldovas ettekääne tekitada,” ütles allikas.