FOTOD | Vene vägede poolt maatasa tehtud Azovstali tehasest suudeti evakueerida mõnikümmend naist ja last

Olukord Azovstali piirkonnas on jätkuvalt kriitiline. Vene vägede poolt põrmuks pommitatud tehase rusude all on kinni sadu inimesi.

Tehase Azovi rügemendi komandöri asetäitja Svjatoslav Palamar ütles laupäeval Telegrami videos, et umbes 20-liikmelisel naisest ja lapsest koosneval rühmal õnnestus ajutise relvarahu ajal lahkuda.

"Me toome [tehase] rusude alt välja tsiviilisikuid – need on vanurid, naised ja lapsed," ütles Palamar. Ta avaldas lootust, et inimesed viiakse Zaporižžja linna, kus on lahingute eest põgenevate tsiviilisikute jaoks rajatud evakuatsioonikeskus.

Vene vägedest täielikult ümbritsetud ala on linna viimane varjupaik Ukraina sõduritele ja tsiviilisikutele. Tohutusse maa-aluste varjupaikade ja tunnelite võrgustikku varjunud inimestel on aga toidu- ja veevarud otsa saamas.

Viimastel päevadel on ÜRO osalusel peetud kõnelusi, et pärast mitmeid ebaõnnestunud katseid luua ohutuid koridore. Ukraina süüdistab seejuures Venemaad jätkuvas tulistamises. Mariupoli linnapea Vadõm Boitšenko ütles BBC-le, et terasetehasesse jäi hinnanguliselt 1000 tsiviilisikut ja 600 neist sai vigastada. Ukraina võimud ei ole öelnud, kui palju võitlejaid seal on.

Ohvritele ei pääse ligi

"Seal on keldreid ja punkreid, kuhu me ei pääse, sest need on rusude all. Me ei tea, kas inimesed on seal elus või mitte. Seal on lapsi vanuses neljast kuust kuni 16-aastasteni. Paljud inimesed on lõksus kohtades, kuhu me ligi ei pääse," kommenteeris Mariupolit kaitsva Azovi polgu ülema asetäitja Svjatoslav Palamar täna CNN-ile.

Laupäeval õnnestus tehase territooriumilt Ukraina teatel evakueerida 20 inimest, kes toimetati Zaporižžjasse. Venemaa kaitseministeerium teatel on Mariupoli Azovstali terasetehase piirkonnast evakueeritud aga kaks gruppi tsiviilisikuid, kokku 46 inimest.

Venemaa väite kohaselt tuli laupäeva pärastlõunal välja 25 inimest, kuid peale pimedat lahkus alalt veel 21 inimest. Nad on saanud toitu, majutust ja arstiabi, teatas Venemaa kaitseministeerium Telegramis.