Esimene maipäev tuleb sajuta ja üsna soe

Ilmateenistuse täna pärastlõunal avaldatud prognoos ütleb, et homme tuleb peamiselt sajuta ning mõõduka tuulega päev. Õhutemperatuur on öösel -2..+2, saarte ja mandri läänerannikul kuni +5°C, päeval 8..12, meretuulega rannikul jääb 5..6°C piiresse.

Esmaspäeval liigub Lapimaa kohale aktiivne madalrõhkkond ja tõstab päeval ka Läänemere ääres edelatuule tugevaks. Tihedamad sajupilved meile ei ulatu, pärastlõunal on vaid üksikute nõrkade vihmasabinate võimalus.

Õhutemperatuur on öösel -3..+2, saarte ja mandri läänerannikul kuni +5 kraadi. Päeval tuleb sooja 10..14°C, aga kuna edelatuul puhub kiirusega 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-17 m/s, siis tuleb arvestada, et rannikualal on tuule tõttu sooja vaid kuni 7°C.