Mihhail Kõlvart venekeelses pöördumises 9. mai eel: kõndige uhkelt mööda ükskõik kumma poole provokatsioonidest

Linnapea Mihhail Kõlvarti pöördumine tallinlaste poole, kelle emakeeleks vene keel.

Meie tsivilisatsiooni ajaloo aastatuhanded näitavad, et ei ole midagi õudsemat kui sõda. Sajandite jooksul on valatud nii palju pisaraid ja verd, et inimkond peaks olema sõja vastu immuunne. Aga me ei ole. Jälle surevad naised ja lapsed; saatused ja inimkehad moonduvad. Inimesed kaotavad oma inimlikkuse.

Miljonid inimesed tähistavad 9. mail kannatuse ja kibeduse lõppu - sõja lõppu. 9. mail mälestame kõiki surnuid, mälestame kangelasi, kes kaitsesid ja vabastasid ning tegid kõik, et peatada sõja õudused.

Keegi meist ei taha sõda. Oma koju, kodulinna, kodumaale. Keegi ei taha kogeda lootusetuse kibedust ega korvamatuid kaotusi. Keegi ei taha kodu hüljata, et päästa enda ja oma lähedaste elu. See on 9. mai tähistamise peamine sõnum. Selle kohustuse panid meile need, kes olid Suures Isamaasõjas. Nii need, kes kannatasid tagalas kui ka need, kes tormasid eesliinile. Keegi neist ei tahtnud sõda.

Me peame olema nende mälestuse vääriline. Me peame tegema kõik endast oleneva, et sõda ei tuleks meie kodudesse, tegema kõik võimaliku, et ka teiste riikide elanikud ei kannataks sõjas. See on inimsuse kõrgeim avaldumisvorm ja mälestuse austamine.

Täna on sõda meist vaid tuhande kilomeetri kaugusel. Inimesed surevad. Ükski eesmärk, ükski ideoloogia ei õigusta laste surma ega emade pisaraid.

Sel aastal tähistavad 9. maid plahvatused seal, kus need kõlasid ka 80 aastat tagasi. Sel aastal tähistame 9. maid olukorras, kus pinged, hirm ja usaldamatus ühiskonnas kasvavad. See ei tohiks nii olla!