Orhideed asfaldi all. Juhuslik kohtumine vallandas orhideepäästeaktsiooni Tallinna ringtee ehitusel

“Villu on suur aiandus- ja loodushuviline ning käib sageli taimi vaatamas ka Tallinna Botaanikaaias. Rääkisin talle selle koha haljastusplaanidest ja selgitasin, et soovime harulduste kõrval tutvustada inimestele ka kõige tavalisemaid Eesti liike. Mainisin muu hulgas, et Eesti taimede kollektsiooni loomine on omaette päästeoperatsioon, sest soovime kasutada istikutena vaid selliseid taimi, mis jäävad kusagil ehitustegevusele ette. Uurisin Villult, ega Tallinna lähiümbruses pole silmapiiril mõnda tee-ehitusobjekti, mille raadataval alal kasvaks näiteks tavalisi Eesti sõnajalgu,” meenutas Jürjendal. Lükk võttis mõttest tuld ja tema vahendusel jõudiski Jürjendal Tallinna ringtee ehituse ümbrusse ringi vaatama. Seal nägi ta, et sõnajalgu eriti pole, kuid on muid tavalisi ilusaid liike. “Nii päästsin asfaldi alla jäämisest näiteks sinililli ja nurmenukke, aga ka vähem tuntud liike, nagu metspipar – need kõik leidsid koha botaanikaaia sõnajalgade orus,” sõnas Jürjendal.