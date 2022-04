Mahajäetud majas turninud laps kukkus jäisesse vette ja jäi lõksu

“Maja keldris on umbes meetrisügavune vesi, nii et laps oli nabani sees. Vee all olid kivid või betoon, mille vahele ta jäi jalgapidi kinni ega saanud enam ise lahti,” kirjeldas juhtunut Lõuna päästekeskuse valvepressiesindaja Tambet Vodi.

Õnnetus juhtus kolmapäeva õhtul Karksi-Nuias, Rahumäe tänaval asuvas mahajäetud majas. Õnneks ei olnud 13-aastane tüdruk üksi, vaid koos kaaslasega, kes teda maha ei jätnud ning taipas helistada 112. Päästjad jõudsid kohale 20 minutiga, nii et laps ei pidanud külmas vees kaua olema. Kiirabi viis ta siiski haiglasse.

Rahumäe 11 on poolteisekordne kivimaja, mille ehitus on jäänud juba aastaid tagasi pooleli. Majas on teisele korrusele viiv avatud trepp, samuti on lahti pääs keldrisse, mis on osaliselt veega täitunud. Ohtlikke kukkumiskohti on majas palju.

Hoonel ei ole kinnistusregistri andmetel omanikku, mis tähendab, et selle ukse-ja aknaavade sulgemise eest ei vastuta keegi. Vald teeb seda jõudumööda ja on “Sakala” andmetel algatanud kinnistu peremeheks kuulutamise, et see valla haldusse võtta.

Seni on hoone endiselt ahvatlev, kuid ohtlik turnimiskoht noortele. “Lapsevanematel tuleks oma lastele rääkida, kuidas ohtusid ära tunda ja kuidas käituda, kui ohtu satud,” ütles Tambet Vodi.