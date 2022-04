OTSEBLOGI | Zelenskõi on valmis kohtuma Putiniga, Lavrovi väitel arutatakse sanktsioonide tühistamist

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles laupäeval, et sõja lõpetamiseks on ta nõus Venemaa presidendi Vladimir Putiniga kohtuma, kuid et arvestades Venemaa korraldatavaid sõjajõledusi võivad läbirääkimised kahe riigi vahel varsti üldse võimatuks muutuda.

