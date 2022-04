OTSEBLOGI | Jätkuvad õhurünnakud Harkivile ja Mariupolile. Pommitati Odessa linna lennujaama

Donetski suunal annab vaenlane tuld Ukraina relvajõudude positsioonide pihta suurtükkidest, miinipildujatest ja raketiheitjatest kogu kokkupuutejoone ulatuses. Eesmärk on mitte lasta Ukraina jõududel ümber grupeeruda.

Izjumi suunal aktiivset rünnakutegevust ei olnud. Peamised jõupingutused on vaenlane koondanud luurele, Ukraina relvajõudude positsioonide kindlaks tegemisele ja neile suurtükitule andmisele.

Moskva on püüdnud vahetada tsiviilisikutest ukrainlasi Vene vägede vastu, mida Genfi konventsioon keelab, ütles asepeaminister Irina Vereštšuk reedel BBC-le. Tema sõnul toodi viimase sellise vahetuse käigus tagasi üheksa raskete vigastustega tsiviilisikut, kellel muuhulgas olid Venemaal tehtud amputatsioonid. Venemaa välisminister Sergei Lavrov kiitles jällegi laupäeval, et Venemaa on Ukrainast "evakueerinud" üle miljoni inimese.