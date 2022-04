VIDEO | Lukašenka: jumal tänatud, et meil on diktatuur

„Avasime piiri nende jaoks enne katoliku lihavõtteid ja radonitsat mõne päeva pärast. Las inimesed tulevad Poolast, Leedust, Lätist oma lähedaste haudadele, nagu see on alati olnud. Lubasin viisavabalt. Nüüd nad ei lase oma inimesi Valgevenesse. Miks? Sest sõidavad inimesed meie juurde, ostavad soola. Neil ei ole soola! Suur, rikas Lääs, aga soola ei ole! Ja et inimesed ei räägiks sellest, et valgevenelased elavad normaalselt, nad lihtsalt ei lase neid välja. Ongi kogu demokraatia!” lausus Lukašenka, vahendab riiklik uudisteagentuur BelTA.