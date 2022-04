Indrek Kannik: Putini väidetav vajadus 9. maiks midagi saavutada on pigem Läänes arutatud narratiiv

Kanniku sõnul ei oleks Venemaal ka võimalik kümne päevaga midagi tõeliselt märkimisväärset saavutada.

Kas Putinil on tähtis 9. maiks midagi saavutada või on see meie inforuumis levitatav käibetõde?



Mina ütleks, et tal oleks kindlasti hea meel, kui ta midagi saavutaks. Venelastele on sümbolid tähtsad, aga elu on elu ja kui ta midagi ei saavutagi, siis ega nad sellepärast oma üritusi pooleli ei jäta. Ma ei usu, et nad 9. mai pärast hullumeelseid riske võtaks.

Mida oleks Venemaal 9. maiks üldse realistlik saavutada?



Üsna vähe. Kogu Donbassi Venemaa kontrolli alla saamist minu arvates üheksandaks maiks kuidagi ei jõua. Sinnani on ainult 10 päeva jäänud.