DELFI ERISAADE | Kas tulevikus võiks kõikide gümnaasiumite sisseastumiskatseid teha veebis? Kuula saatest

Aprillikuus toimusid 9. klassi õpilastel sisseastumiskatsed gümnaasiumi. Haridus- ja noorteameti abil on loodud ühiskatsed, mida sooritades on võimalik kandideerida mitmesse gümnaasiumisse korraga.

Koroonapandeemia alguses olid gümnaasiumid hädas: 10. klasse avatakse sügisel, aga kuidas neisse sisseastumine kevadeti siis võimalikuks teha, kui füüsiliselt inimesi kokku tuua ei saa? Nii algaski gümnaasiumi sisseastumiskatsete muundamine e-eksamiks.

„See test on ikkagi üks osa nendest katsetest,” tõdes Püüa. “Sest kõik koolid arvestavad veel erinevaid tingimusi nagu tunnistused, vestlused. Täna räägime ainult sellest ühest teadmiste mõõtmisest, mis siis viimased kolm aastat on olnud osades koolides elektroonne.”

Teatavasti toimus tänavu aprillis kaks testi: harjutustest ja n-ö päris test. Harjutustesti ajal tekkisid ka teatud ülekoormusest tingitud probleemid. Kas ja mida saab sellest kogemusest tulevikuks õppida?

„Selle e-eksamiga vähemalt esimesed aastad kindlasti on ka harjutuseksam ja seal on mitu komponenti. Kõigepealt see keskkond, kuhu õpilane või eksaminand läheb, ta saab harjutada seda, et eksamisituatsioonis ei tekiks häirivaid lisanüansse ja eksamil näitab ainult oma teadmisi. Peame harjutama ka seda, et õpilase internetiühendus peaks vastu,” rääkis Püüa takistustest, mis harjutuseksami käigus tuvastati.

“Lisaks harjutame ka meie, et need koormused ja võrgud vastu peaksid, ja jälgime, kuidas kaks erinevat süsteemi omavahel liidestuvad. Tehniliselt tuli välja siis üks ebatäpsus, mis kohe ka parandati. Pärast avati test uuesti ja sai edasi minna. See oli suurepärane, et see tuli välja harjutustestist. Nüüd see päris test, kus on kaalul ikkagi lapse või eksaminandi vaates päris palju, sai kulgeda rahulikult,“ lisas Püüa.

Kas me saame loota, et tulevikus viiakse kõik gümnaasiumid e-keskkonnas sooritatavatele ühistestidele? Milline on tuleviku perspektiiv õpilaste sisseastumiskatsete mugavamaks tegemisel? Kui palju on neid koole, kes on ühiskatsete süsteemis ja miks ei ole kõiki gümnaasiume sinna juba lisatud? Nendele küsimustele saad vastused, kui kuulad uut episoodi Delfi „Erisaatest“.