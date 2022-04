FOTOD | Järjekordne vandaalitsemine: pronkssõduri mälestusmärgile soditi haakristid

Ida-Harju politseijaoskonna menetlustalituse juht Inna Toater selgitas, et täna öösel avastas politseipatrull rüüstetöö pronkssõduri mälestusmärgi kallal. "Pronkssõdurile oli joonistatud kollase värviga haakrist, sõdurist vasakule ja paremale jäävatele metalsetele plaatidele oli kirjutatud „нет войне“ („Ei sõjale“) ning mälestusmärgi taha „слава украини“ („Au Ukrainale“)," kirjeldas Toater. Mälestusmärk on praeguseks puhastatud, kuid hetkel toimetavad sündmuskohal veel kriminalistid.

"Praeguseks oleme kaamerapiltide salvestuse abil tuvastanud, et teo panid toime kaks meest veidi enne kella üht öösel. Jätkame kaamerasalvestiste läbitöötamisega, et tuvastada kurjategijate teekond ja nende isikud," sõnas Toater. Juhtumi osas on politsei alustanud kriminaalmenetluse paragrahvi alusel, mis käsitleb surnu mälestuse teotamist.