VIDEO | Kiievi raketirünnaku tagajärjel hukkus ajakirjanik. Linnapea: nad tahavad endiselt Kiievit okupeerida

Eile kella 20 paiku teatati kahest võimsast plahvatusest Kiievis. Tänaseks on selge, et tegu oli kahe raketilöögiga Ševtšenkivskõi rajoonis asuvatele kortermajadele. Teadaolevalt sai vigastada kümme inimest, täna teatas linnapea Vitali Klõtško Telegrami kaudu ühest hukkunust, kelle surnukeha avastati korrusmaja rusude alt. Raadio Vaba Euroopa ajakirjaniku Oleksandr Demtšenko kinnitusel oli tegu tema kolleegi, Ukraina ajakirjaniku Vera Giritšiga.

"Kiiev on endiselt ohtlik koht ja Kiiev on endiselt venelaste sihtmärk, loomulikult," sõnas Klõtško täna rünnakupaigas. "Hetkel on minu isiklik prioriteet inimeste elude päästmine. Me anname oma parima, aga me ei saa garanteerida, mis juhtub järgmiste minutite, tundide, päevade jooksul - iga hetk võib tulla uus raketirünnak."