Briti kaitseminister: Putin kavatseb 9. mail Ukrainale ametlikult sõja kuulutada

“Venemaa oodatust kehvem edu Ukrainas sunnib (Venemaa presidenti Vladimir - toim) Putinit peagi Vene rahvale tõde tunnistama, kuna ta vajab sõjapidamiseks rohkem ressursse,” ütles Briti kaitseminister BBC Radio 4-le antud intervjuus.

Kõige paremini võiks sõja ametlikuks kuulutamiseks sobida Wallace´i hinnangul 9. mai, mil Venemaal tähistatakse suurejooneliselt võitu natside üle teises maailmasõjas. Päeval on sel aastal veel eriline tähendus, kuna Putin on korduvalt rõhutanud, et Venemaa tungis Ukrainasse "vennasrahva natside küüsist päästmiseks".

Ehkki “erioperatsiooni” eesmärk oli kujutada seda kui rahuvalveoperatsiooni, pole sõda läinud seni nii, nagu Putin plaanis. Kiire välksõja asemel on sõjategevus kestnud juba üle kahe kuu ning Vene armee on kandnud suuri kaotusi.

“Ta peab tunnistama, et see on sõda, kui ta tahab mobilisatsiooniga rohkem inimesi kaasata,” selgitas Wallace.

Tema sõnul loob Putin sõja kuulutamiseks tingimusi ka teisi riike ähvardades, rääkides näiteks “välkkiirest” vastusest, kui keegi peaks Ukraina konflikti väljastpoolt sekkuma. Lisaks on Putin nimetanud suurt osa rahvusvahelisest kogukonnast "ebasõbralikuks" ning süüdistanud lääneriike russofoobias.

Wallace on seisukohal, et Putin kasutab taolisi ähvardusi, et varjata oma ebaõnnestumisi ja valearvestusi. Ent nüüd saab ta seda kasutada ka kui põhjendust sõja väljakuulutamiseks. “Putin ei saa tunnistada, et ta “erioperatsiooni” osas eksis. Ta peab selles süüdistama kõiki teisi,” lisas Wallace.