Moldova president Maia Sandu oma riigi Rumeeniaga ühendamise ideest: kui rahvas tahab, siis see juhtub

Täna teatas Bulgaaria välisministeerium, et nende Moldovas viibivad kodanikud peaksid halveneva julgeolekuolukorra tõttu esimesel võimalusel riigist lahkuma. Tegemist on esimese riigiga, kes sellise hoiatuse väljastab.

Moldova asepeaministri Nicu Popescu sõnul on tema riik silmitsi väga ohtliku ajaga. Riigiinstitutsioonid on seatud kõrgesse reageerimisvalmiduse astmesse. "Meie analüüsid näitavad, et pinged meie regiooni erinevate jõudude vahel, kes soovivad olukorda destabiliseerida, muudavad Transnistria piirkonna haavatavaks ning tekitavad Moldova jaoks riski," ütles Popescu ajakirjanikele.