Venemaa kasutab Krimmi mereväebaasi kaitsmiseks väljaõppinud delfiine

Maxar Technologiesi avaldatud fotodel on täpsemalt näha kaks delfiinide aedikut, mis asuvad annekteeritud Krimmis Sevastopoli sadamas.

Sevastopoli mereväebaas asub 2014. aastal annekteeritud Krimmis ning on Venemaa sõjaväe jaoks strateegiliselt oluline. USA mereväeinstituudi analüüsi kohaselt on seal ankrus olevad Vene laevad küll rakettide laskeulatusest väljas, kuid on haavatavad siiski eelkõige võimalikele veealustele rünnakutele.