Pahka sõnul on Eesti 200 tema kui ida-virumaalase jaoks ainus tulevikku vaatav erakond. Erakonna teates seisab, et mees kandideerib partei nimekirjas ka 2023. aasta riigikogu valimistel. Eesti 200 esimehe Kristina Kallasega sõlmiti koostöölepe juba enne kohalikke valimisi. Mehe sõnul on tema eesmärkideks liikmeskonna kasvatamine piirkonnas, Eesti 200 populaarsuse tõstmine ning ettevalmistused riigikogu valimisteks.

Parteijuht Kallas on seejuures endine Eesti Pagulasabi juht, Pahka oli aga aga 2015.-2016. aasta põgenikekriisi ajal nn Odini sõdalaste rühmituse Eesti ühenduse juhatuse liige.