Avaldati esimese 10 Butša metsikustes kahtlustatava Vene sõjaväelase nimed

„Putin märkis Venemaa relvajõudude maavägede 64. üksiku motolaskurbrigaadi ära, omistades aunimetuse „kaardiväe”. Tänuavaldus presidendilt „massilise kangelaslikkuse” eest, tsiviliseeritud maailma keeles aga sõjakuritegude eest – see on tõend selle kohta, et metsikused Butšas olid ülesanne kõrgemalt, millega nad hakkama said. Ja peamine on ülemjuhataja kaasvastutus sõdurite tegevuse eest,” kirjutas peaprokurör.