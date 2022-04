VIDEO | Kaja Kallas Saksamaa-Venemaa suhtest: kui oled toruga ühendatud, oled sõltuvuses

"Euroopa Liidus on seis selline, et erinevad riigid on väga erineva sõltuvusastmega Vene gaasist. Kas või Saksamaa, kes torusid ehitanud Venemaaga. Juhtisime kogu aeg tähelepanu, et kui oled toruga ühendatud, oled sõltuvuses. Hoiatusi pole kuulatud," märkis Kallas.

Välismeedias on kajastatud, et Saksamaa plaanib Venemaa gaasist loobuda mitme aasta jooksul ehk mitte kohe.

Oma sammu astus täna ka Ungari. Sealne välisminister kinnitas CNN-ile, et riik kasutab oma nafta ja gaasi eest tasumiseks Moskva kehtestatud makseskeemi. Too näeb ette, et riigid avavad Gazprombankis kaks pangakontot — välisvaluutakonto ja rublakonto. Müügitulu makstakse välisvaluutas (dollarites või eurodes), mille seejärel Gazprombank konverteerib rublakontole. Väidetavalt kasutavad seda skeemi veel mitmed teised riigid.

Kallas tõdes, et Euroopa Liidus on ühtse joone hoidmine aina keerulisem. Samas viitas ta, et Ungari on üldiselt sanktsioonidega kaasa tulnud, retooriliselt lihtsalt öeldakse muud.

EL-is arutatakse ka võimalikku Venemaa naftaembargot. Kallas märkis, et nafta müük moodustab Venemaa eelarvest suure osas, mistap on sellest loobumine oluline. "Lõpetada Venemaa sõjamasina rahastamine. Töötame selle nimel, aga raske on," tunnistas valitsusjuht.

Kallas rääkis ka, kuidas tema meelest olnuks õigem teha kohe kiiresti karmid meetmed Venemaa osas, mitte jupitades. Teatavasti on aga läinud teisiti. "Euroopa Liidus kõik riigid on demokraatiad ja lähtuvad ka sellest, mida tegelikult erinevate riikide avalik arvamus ütleb. Nii lihtsalt paraku on ja 27 liikmesriiki peavad lõpuks kokkuleppele jõudma ja see on alati kompromiss."