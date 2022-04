ERISAADE | PPA on saanud üle 220 väljakutse seoses sõjasümboolikaga. Mitmel juhul on Georgi lindiga ehitud auto teisaldatud

Paari päeva eest võis meediast lugeda, et politsei alustas Tõnismäel toimunud intsidentide osas kaks väärteomenetlust. "Selliseid rikkumisi kahe järgnenud päeva jooksul pole olnud. Aga kui rääkida Georgi lindi kandmisest, siis selliseid teateid saame põhimõtteliselt iga päev," märgib Põder.

20. aprillil teatas PPA, et keelab Harjumaal ja Ida-Virumaal 26. aprillist kuni 10. maini avalikud koosolekud, mis võivad õhutada vaenu ja kus kasutatakse agressori sümboleid. Eile öeldi, et keeld laieneb kogu Eestile. Põder selgitab, et samm oli vajalik, kuna koosolekuid hakati registreerima paljudes kohtades. Pole välistatud, et piirang jätkub ka pärast 10. maid.

Mõiste "agressiooni toetav sümbol" – mis selle alla täpsemalt kuulub? Põder näitlikustab, et peamiselt just see, mida Putini režiimi toetajad ja Vene sõdurid kasutavad. Ennekõike Z-täht, Georgi lindid ja ka Nõukogude Liidu lipp. "Kui näeme, et Venemaa praegust lippu kasutatakse provotseerival eesmärgil, siis suhtume ka sellesse üsna tõrjuvalt. Samamoodi ei taha me nende isehakanud nii-öelda vabariikide – näiteks Luhansk, Krimm – sümboleid hetkel Eesti avalikus ruumis näha."

Riigipea Alar Karis kuulutas sel nädalal välja vaenusümbolite eksponeerimist keelava seaduse. Erisaates ongi juttu, kuidas politsei täpsemalt eri juhtudel käitub. "Meie eesmärk ei ole kedagi kuidagi karistada, eesmärk on hoida ära erinevaid provokatsioone, et mingi sümboli kasutamisest ei saaks tüli algallikat," räägib Põder. Näiteks Georgi lintide eksponeerimise puhul selgitatakse tausta. Kui inimene seejärel ise selle ära paneb, meetmeid ei järgne. "Aga oleme valmis ka selleks, et kui inimene seda ise ei tee ja teadvustab, miks seda sümbolit kannab – siis tuleb meil see vallasasjana hoiule võtta ja inimese suhtes menetlus alustada."