OTSEBLOGI | Vene väed suurendavad ründeoperatsiooni tempot, peamised jõupingutused on koondatud Izjumi juurde

„Sõda Ukrainas on meie sõda, see on kõigi sõda... sest Ukraina võit on meie kõigi jaoks strateegiline imperatiiv. Raskerelvad, tankid, lennukid – sügavale oma varudesse kaevumine, tootmise suurendamine. Me peame seda kõike tegema. Me ei saa olla enesega rahulolevad – Ukraina saatus on endiselt kaalul. Ja öelgem selgelt – kui Putinit saadab edu, tuleb edasi sõnul seletamatuid kannatusi üle Euroopa ja kohutavaid tagajärgi üle maailmna,” ütles Truss.