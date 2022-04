OTSEBLOGI JA VIDEO | Moskva läänele: me ei soovita jätkata meie kannatuse proovile panemist

„Selline agressioon Venemaa vastu ei saa jääda vastuseta. Me sooviksime, et Kiiev ja lääne pealinnad võtaksid tõsiselt Venemaa kaitseministeeriumi avaldust, et edasisele provokatsioonile, mis paneb Ukraina andma lööki Vene objektidele, vastatakse Venemaa poolt karmilt. Ukraina otsuste tegemise keskustes viibivad lääneriikide nõuandjad ei ole Venemaa vastumeetmete jaoks tingimata probleem. Me ei soovita jätkata meie kannatuse proovile panemist,” ütles Zahharova.

„Sõda Ukrainas on meie sõda, see on kõigi sõda... sest Ukraina võit on meie kõigi jaoks strateegiline imperatiiv. Raskerelvad, tankid, lennukid – sügavale oma varudesse kaevumine, tootmise suurendamine. Me peame seda kõike tegema. Me ei saa olla enesega rahulolevad – Ukraina saatus on endiselt kaalul. Ja öelgem selgelt – kui Putinit saadab edu, tuleb edasi sõnul seletamatuid kannatusi üle Euroopa ja kohutavaid tagajärgi üle maailma,” ütles Truss.