Veebis Vene agressori kiitmise eest on esimesed trahvid juba tehtud

Praeguseks on juba olnud juhtumeid, kus inimesed on saanud sotsiaalmeedias levitatava info eest rahalise trahvi, näiteks üks Narva mees, kes õhutas vaenu veebis jagatud videos.

Agressioonisümboolikat ei tohi avalikel üritustel kanda, kuid sotsiaalmeediakontol sümbooliga eksponeerimisele politsei tõenäoliselt ei reageeri. "Aga kui sa tuled näiteks Postimehe uudiste alla kommenteerima, su profiilipildil on lint nähtav, sõnumid pooldavad Venemaa tegevust, siis see on tegevus, kus me sekkuma," kirjeldas Punak.

Punak märkis, et igale asjale pole mõistlik ega võimalik reageerida. Venemaa agressiooni toetavaid inimesi on Eestis üsna piiratud hulk. "Kui nad ikkagi oma meelsust avaldavad, siis ühel hetkel me jõuame nendeni, vestleme nendega ja anname teada, et see, mida nad teevad, ei ole okei. Kui inimesed ei saa aru ja jätkavad oma tegevust, siis kasutame mingeid sanktsioone selle suhtes."