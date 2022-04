Putini sõnul hoidis "kangelaslik" Ukraina sõda ära suure konflikti Venemaa territooriumil

Putini sõnul hoidsid Vene sõjaväelased Ukraina "sõjalise erioperatsiooniga" ära reaalse ohu, mis venelaste kodumaa kohal juba ammu rippunud, vahendab RIA Novosti. "Oma julguse, sihikindluse ja kangelaslikkusega suutsime ära hoida ulatusliku konflikti, mis oleks muidu lahti rullunud meie territooriumil, kuid kellegi teise stsenaariumide järgi," selgitas president.

"Nende jõudude, kes on ajalooliselt soovinud Venemaad.. nii iseseisvat, suurt, tohutut.. ohjeldada ja kelle ideede järgi pole taolist riiki üldse vaja. Nad usuvad, et kujutame endast ohtu juba ainuüksi oma olemasoluga. Kuigi see pole kaugeltki nii. Nad ise kujutavad endast ohtu kogu maailmale," ütles ta.

President ähvardas ka, et kui keegi väljastpoolt otsustab Ukrainas toimuvasse sekkuda ja loob ohu Venemaale, on Venemaa reaktsioon välkkiire ning kõik otsused selle kohta on juba tehtud.

"Meil on selleks kõik vahendid olemas – sellised, millega praegu keegi kiidelda ei saa. Ja me ei uhkusta – kasutame neid siis, kui vaja," lubas Putin ja lisas, et soovib sellest kõigile teada anda.

Riigipea rõhutas muu hulgas veel kord, et kõik erioperatsiooni ülesanded Ukrainas ja Donbassis saavad täidetud.

"Tahan veel kord rõhutada, et alates 24. veebruarist Donbassis ja Ukrainas läbiviidava sõjalise erioperatsiooni kõik ülesanded täidetakse tingimusteta, et tagada Donetski ja Luhanski rahvavabariikide elanike julgeolek, ent samuti ka Krimm ja kogu meie riik selle ajaloolises perspektiivis,” kinnitas ta.