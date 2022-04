Politsei laiendab vaenu õhutavate koosolekute keeldu üle Eesti

Lõuna prefektuuri politseikolonelleitnant Andrus Reimaa selgitas, et viimastel päevadel on politseinikeni jõudnud Eesti erinevast paigust avaliku ürituse taotlusi, mille puhul on oht, et seal võidakse õhutada vaenu ja kasutada agressori sümboolikat. "Provokatsioonide vältimiseks ning kõikide elanike turvalisuse tagamiseks need taotlused politsei kooskõlastust ei saa ning üle kogu Eesti on keelatud vaenuliku sümboolikaga koosolekud," rõhutas Reimaa.