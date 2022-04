USA ja Venemaa vahetasid omavahel vange

Jarošenko naine Viktoria ütles REN-TV-le, et vahetus toimus Türgis ja Jarošenko viibib juba Sotšis , vahendab Interfax.

Endise merejalaväelase vabastamisest teatas tema perekond. „Meie perekond on elanud luupainajas. Täna on meie palvetele vastatud ja Trevor on ohutult teel tagasi Ühendriikidesse,” öeldakse perekonna avalduses, mida vahendab CNN.