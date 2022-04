ERISAADE | Venemaa visati Euroopa Nõukogust välja, aga Vene ametnikest struktuurides ei saa lihtsalt lahti

Euroopa Inimõiguste kohus oli viimasel ajal peaaegu ainukene koht, kus Venemaa kodanikud said oma poliitiliselt alutatud kohtusüsteemi vastu mingit õigust nõuda. Seal on ju olnud väljapaistvaid kaasuseid kasvõi Navalnõi on käinud ses kohtus mitu korda. Suursaadik seletas kuidas nende kaasustega nüüd jääb, kas teoreetiliselt vähemalt peab Venemaa neid otsuseid veel arvestama, mis sealt tulevad veel.

„Jah, teoreetiliselt peab Venemaa neid otsuseid arvestama. See on koht, kus Venemaa kodanikud on seni saanud ja ilmselt saavad veel mõnda aega edaspidigi mingisugust õigust. Aga vaieldav on see, mis õigus see on ja kui palju seda praktikas rakendatakse. Praktiline pool on midagi hoopis teistsugust.“

Ta tõi näiteid esialgu ebaselgetest detailidest, mis vajavad kohtu puhul täpsustamist. „Siin jääb veel õhku küsimus, mis esitatakse kohtusse pärast 16. septembrit 2022, aga sündmuste kohta, mis on juba juhtunud enne seda ega. Ka need peaksid saama kohtu poolt tõenäoliselt menetletud. Aga eks siin on kohtujuristidel veel kõvasti tööd nende detailide analüüsimisel.“

Saadik tõi välja paradoksi: ühelt poolt on tõesti Vene kodanikud saanud Strasbourgis asuvast kohtust õigust nõuda, kuid teisalt pole Venemaa just kõige tähtsamaid kohtu otsuseid austanud. „Venemaa kodanike jaoks on see võimalus olnud väga tähtis. Suurem osa Venemaa riigi vastu esitatud kaasustest on saanud ka Venemaa poolt praktiliselt täidetud. Aga arvestatav osa on olnud ka täitmata. Ja eelkõige on need olnud kõrgema profiiliga kaasused, poliitilise maiguga kaasused. Kui juba Navalnõi oli manitud, siis ka siin on kohtuotsus täitmata. Seepärast ongi sellised vastuolulised tunded, mida kogu see asi tekitab. Ühelt küljest jah, suur osa kodanikest saab sealt õigust. Aga inimõiguste ja õigusriigi seisukohast terviklikuks seda täitmist Venemaa poolt pidada ei saa ja kahtlemata tekitab see küsimuse, mis siis Venemaa osaluse väärtus on,“ rääkis Lumi.