VIDEO | Kiievis võeti aplausi saatel maha Venemaa ja Ukraina sõprust sümboliseeriv monument

"Kas me saame Venemaaga sõbrad olla? Mida te arvate? Tegemist on meie suurima vaenlasega ja seetõttu pole ka Vene-Ukraina sõpruse monumendil enam mingit mõtet," lausus üks skulptuuri autoritest Serhi Mõrhorodski Reutersile.

"See monument sümboliseeris varem Ukraina ja Vene rahvaste sõprust. Nüüd näeme, mis see sõprus on – Ukraina linnade hävitamine, ukrainlaste elude hävitamine, tappes kümneid tuhandeid rahumeelseid inimesi. Olen veendunud, et sellel monumendil on nüüd hoopis teine tähendus," lausus Kiievi linnapea Vitali Klõtško.