OTSEBLOGI | ÜRO peasekretäri sõnul saavutati Putiniga kokkulepe inimeste päästmiseks Mariupolist. Kreml lükkas väite ümber

Kõige suurem on okupatsioonivägede aktiivsus Slobožanštšõna ja Donetski suunal. Harkivi oblastis ja Donbassis on hõivatud mitu asulat ja tungitakse peale praktiliselt kogu rindejoone ulatuses.

Azovstali tehases Mariupolis on vähemalt 2000 tsiviilisikut, naisi, lapsi ja eakaid, ning on palju haavatuid. Inimesed on kohutavates oludes, ei ole ravimeid ning toidu ja veega on olukord katastroofiline, teatas Mariupoli linnavalitsus.