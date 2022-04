Putin: Donbassi „rahvavabariikidel” on õigus iseseisvusele Kosovo pretsedendi tõttu ja Venemaal on õigus neid aidata

„Ma olen väga hästi tuttav, olen isiklikult lugenud ÜRO rahvusvahelise kohtu kõiki dokumente olukorrast Kosovos. Mäletan suurepäraselt rahvusvahelise kohtu otsust, kus on kirjas, et enesemääramisõigust realiseerides ei ole mingi riigi üks või teine territoorium kohustatud pöörduma loa saamiseks oma suveräänsuse väljakuulutamiseks riigi keskvõimude poole,” ütles Putin kohtumisel ÜRO peasekretäri António Guterresiga , vahendab Interfax.

„Kui see on nii, siis on Donbassi vabariikidel – Donetski vabariigil ja Luhanski rahvavabariigil – samasugune õigus kuulutada Ukraina keskvõimuorganite poole pöördumata välja oma suveräänsus, sest pretsedent on loodud,” jätkas Putin ja küsis Guterresilt, kas viimane on sellise argumentatsiooniga nõus.