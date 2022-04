Kallas EL-i järgmisest sanktsioonipaketist: gaasi- ja naftaembargo on ebatõenäoline

Kallas sõnas Euroopa Liidu järgmisest, kuuendast sanktsioonipaketist Venemaa vastu rääkides, et sanktsioonidega peavad kõik riigid nõus olema ning selleni jõudmine on keerukas. "Mõni riik on gaasist väga sõltuv ja pole ka alternatiive, millega seda asendada," kommenteeris Kallas täieulatusliku gaasi- ja naftaembargo võimalikkust. "See loomulikult seab need riigid hoopis teise olukorda."