Putin andis Mariupolis poseerinud Kadõrovi paremale käele Venemaa kangelase aunimetuse

Delimhanov on Tšetšeenia valitseja Ramzan Kadõrovi kauge sugulane ja teda peetakse viimase üheks kõige lähedasemaks abiliseks. Delimhanov töötas Ramzan Kadõrovi isa Ahmat Kadõrovi julgeolekuteenistuses ja oli enne seda separatistliku Tšetšeenia Itškeeria vabariigi brigaadikindrali Salman Radujevi autojuht. Radujev mõisteti hiljem Venemaal süüdi terrorismis, vahendab Raadio Vabadus.

2014. aastast riigiduuma liige olev Delimhanov on USA sanktsioonide all sidemete pärast organiseeritud kuritegevusega. Tema nimega on seotud mitu palju kära tekitanud skandaali.