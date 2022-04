Valitsus eraldas sõjapõgenike haridusega seotud kuludeks üle 75 miljoni euro

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on lisaeelarve toel Ukraina sõjapõgenikele hariduse jätkamise võimaldamine võtmetähtsusega. „Me oleme riigina lubanud pakkuda Ukrainast pärit lastele ja noortele võimalust omandada haridust kõikides haridusastmetes - alates alusharidusest kuni kõrghariduseni. Lisarahaga toetab riik hariduse omandamist, eeldades seejuures ka rohkem eesti keele õpet ja koostööd huvihariduse ja noorsootööga," sõnas minister Kersna. Ta tõi välja, et Eestisse on jäänud 11 887 kuni 19-aastast Ukraina sõjapõgenikku, kellest EHISes on alus-, üld- ja kutseharidusasutustesse registreeritud 3729.