Valitsus eraldas elanikkonnakaitse tugevdamiseks üle 90 miljoni euro

Siseminister Kristian Jaani märkis, et laia riigikaitsesse on panustatud tänavu rohkem kui kunagi varem. „Veidi rohkem kui aastaga on tehtud põhimõttelisi otsuseid ligi 140 miljoni ulatuses ja osa vahendeid on juba tegevustesse suunatud. Täna tehtud otsus eraldada Siseministeeriumile rohkem kui 90 miljoni eurot näitab selgelt, et meie elanikkonnakaitsel ja julgeolekul on riigikaitses väga tähtis roll,“ rääkis minister.