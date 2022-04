VIDEO | Mariupolist Eestisse põgenenud mees: kui ma oleksin kõhelnud, poleks ma praegu siin

"Kõige hullemad ei olnud mitte raketid ja Gradid ise, vaid see, et neid pommitati lennukitest," rääkis anonüümseks jääda sooviv mees. "Lennukipommitamine jätab palju suurema hävingu ja seda juhtus peaaegu iga päev! Kui see sisse lendas, ei jäänud majast midagi alles ja inimesed, kes maja keldris peidus olid, maeti elusalt rusude alla."