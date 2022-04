ERISAADE | Eesti kübervalve tippjuht Tõnu Tammer: viis päeva kestnud rünnak Eesti pihta on peatunud, järgmisena võetakse ilmselt ette Läti

"Tundub, et olime suhteliselt hästi end ette valmistanud," märkis ta Delfi erisaates. Kuigi ründe maht oli suurem kui näiteks 2007. aastal meie riiki üllatanud küberoperatsioon Venemaa poolt, on IT-infrastruktuur ja kogu kübervaldkonna võimekus lihtsalt tänaseks päevaks sedavõrd palju edasi arenenud. "Pigem olid need lukustatud uste katsumised või lahtisest uksest sissemurdmised. Suurt mõju polnud."

"Kui vaatame metoodikat, mida on ründamiseks kasutatud, siis Vene taustaga kriminaalid on õppinud Ukraina näitel, kus veebruari lõpus ja märtsi alguses levis ka Eestis üleskutse anda panus Ukraina heaks – nimelt need veebilehed, mida külastades on võimalik oma arvuti ja brauser panna Vene veebilehekülgi ründama. Need on endiselt üleval ja toimivad," märkis Tammer, kelle sõnutsi piisab vaid veebilehe levitamisest õigetes kanalites, realiseerimaks uut küberrünnakut. "See on see uus reaalsus."