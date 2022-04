Hoolitse enda muru eest nagu professionaal

Muru hooldamiseks vajalikud vahendid

Alustuseks tuleb selgeks teha, kas sul on olemas kõik vajalik, et kaunist muru hooldada. Selleks et kõik vajalikud tööd ära teha, on vaja palju erinevaid vahendeid ja tööriistu. Kõik sõltub sellest, kas sul on juba muru olemas või pead seda külvama hakkama. Seetõttu võib sul vaja minna mururulli, samblaeemaldajat, reha, käru, muruniidukit jpm.

Õnneks saab paljusid tööriistu vajaduse korral ka laenutada, eriti kui sa kasutad neid ainult korra. Küll aga ei saa üle ega ümber korralikust muruniidukist või murutraktorist, sest suvel tuleb muru niita kord või kaks nädalas. Murutraktor on lausa hädavajalik, kui sul on suur aed, kus on palju murumaad. Selle käsiniidukiga niitmine võtab liiga kaua aega, aga murutraktor seevastu teeb töö kiiremini ja hõlpsamalt. Kui murutraktor jääb sinu aia jaoks suureks, võid valida ka robotmuruniiduki või klassikalise muruniiduki. Eri niidukeid ja murutraktoreid müüakse üle Eesti eri kauplustes, aga ka e-poodides, seega saad endale kiiresti ja lihtsa vaevaga sobiva soetada. Kui lähenemas on sinu mehe sünnipäev, siis murutraktor on ka hea kingiidee.

Kevadtööd, mida teha kohe



Kevadel, aga ka sügisel, tuleb muru rehitseda ning eemaldada kõik lehed ja muud taimsed jäägid. Kui see on tehtud, tuleks muru õhutada, et anda sellele paremad kasvutingimused. Õhutamiseks on mitu viisi, üks võimalus on kasutada spetsiaalset vahendit – aeraatorit, samblaeemaldajat või muruõhutajat –, teine võimalus on seda ise teha.

Sa saad muru õhutada ise, kasutades aiaharki. Sellega tuleb teha muru sisse auke ja neisse panna turba-liivasegu. Õhutamisega tagad selle, et muru ja taimede juured saaksid kasvamiseks rohkem hapnikku ja toitaineid. Samuti on see tõhus samblaga võitlemise vastu, sest takistab sambla kasvu.

Kui sinu muld on happelisem, tuleks umbes kahe-kolme aasta tagant seda lubjata, et muuta mulla pH neutraalsemaks.

Suvine muruhooldus