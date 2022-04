OTSEBLOGI | 35 õhulööki saanud Azovstalis jäid inimesed rusude alla. ÜRO on valmis sekkuma elude päästmiseks Mariupolis

„ Donetski ja Tauria suunal viib vaenlane juhtimispunkte sõjalisele kokkupuutejoonele lähemale,” teatab kindralstaap. „Meie vägede positsioonidele antakse tuld miinipildujaid, suurtükke ja mitmelasulisi raketiheitjaid kasutades kogu kokkupuutejoonel. Sjevjerodonetski suunal viib vastane läbi lahingutegevust Rubižne piirkonnas, Popasna suunal püüab hõivata Popasna, jätkuvad lahingud, Avdijivka suunal püüab vaenlane peale tungida, aga ei ole edu saavutanud, Kurahhove suunal tungis edutult peale Novomõhhailivka ja Marjinka suunas, Zaporižžja suunal tungib vaenlane peale Trudoljubivka suunas ja jätkuvad lahingud. Vaenlane annab massiliselt tuld ja blokeerib meie üksusi Azovstali tehase piirkonnas Mariupolis.”

Kolmanda maailmasõja puhkemise oht on reaalne, ütles Vene välisminister Sergei Lavrov Pervõi Kanali saates "Suur mäng".

"Oht on tõsine, see on reaalne, seda ei saa alahinnata," teatas Lavrov.