President Karis väljaandes Politico: on aeg raputada maha hirm ja hakata Ukrainat julgemalt aitama

„Euroopana kukkusime me läbi. Me kukkusime läbi, sest ei suutnud veenda Venemaa presidenti Vladimir Putinit seda sõda mitte alustama. Ja iga linn ja küla, mille Venemaa nüüd Ukrainas ära võtab, on osa meie läbikukkumisest. Iga viga saanud, tapetud või kodust küüditatud ukrainlane suurendab meie läbikukkumist, nagu ka miljonid Ukraina sõjapõgenikud igas Euroopa riigis,” kirjutab Karis.

Karis kutsub aitama Ukrainat efektiivsemalt, nähtavamalt ja julgemalt. Venemaa eesmärk on Karise sõnul hävitada olemasolev Ukraina riik, Euroopa eesmärk aga hoida ära selle juhtumine. „On tulnud aeg raputada maha meie hirm ja hakata tegema julgeid otsuseid,” kirjutab Karis.

Karis tuletab meelde, et ÜRO harta artikkel 51 ütleb, et igal ÜRO liikmesriigil on võõrandamatu õigus individuaalsele või kollektiivsele enesekaitsele, kui teda tabab relvastatud rünnak. Karis rõhutab sõna „kollektiivne”, sest see rõhutab väga tähtsat punkti: Ukrainal on õigus ennast kaitsta ja kõigil teistel, kelle jaoks see harta on rahvusvaheliste suhete oluline nurgakivi, on kohus aidata. „See on see, mida Ukraina kollektiivne enesekaitse tähendab,” märgib Karis.

„Me peame tegema kõik, mida suudame, et kindlustada Ukraina tugev sõjaline vastupanu ja et sanktsioonid, mis isoleerivad Venemaa, muudaksid sõja hinna Moskva jaoks nii kõrgeks, et ta on lõpuks sunnitud taganema,” kirjutab Karis.

Karise sõnul peavad majandussanktsioonid olema tugevad ja efektiivsed, eranditeta ja kohe kehtima hakkavad. See tähendab Karise sõnul mõningast ebamugavust meie endi jaoks, aga sealjuures peaksime me lihtsalt vaatama pilte Ukraina linnadest ja küladest pärast Vene armee lahkumist. „Kui me vaatame Putini sõjale näkku, mõistame me, et ebamugavused, mida kogeme Euroopa Liidu ja NATO vihmavarju all ei ole midagi võrreldes ukrainlaste kannatustega,” kirjutab Karis.