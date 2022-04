Miks Zelenskõi pole rahuleppele veel alla kirjutanud? Lavrov kahtlustab, et selles küsimuses sekkusid suurriikide kõrval ka Eesti, Läti ja Leedu

Intervjuus Vene televisioonile kurtis ta, et hoolikalt ettevalmistatud rahuleping on Ukrainale üle antud, kuid mingit tagasisidet pole siiani saadud. Et põhimõtteliselt head ja lahked venelased, näe, tahaksid kangesti rahu teha, aga põikpäised sõjakad Ukraina natsid prõmmivad seal edasi.

Aga miks ukrainlased siis ikkagi venitavad? Otse loomulikult ei saa see olla ju sõja ajal end suurepärase liidrina demonstreerinud Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi ja ka rahva üksmeelne nägemus, süüdi on ikka teised.

„Ei USA ega Suurbritannia ole andnud Zelenskõile nõu läbirääkimiste protsessi kiirendada. Nad soovitasid võtta jõulisemaid positsioone,” selgitas Lavrov, keda häirib tõsiselt, et Ukraina ei nõustunud alla kirjutama Istanbulis toimunud läbirääkimiste voorus kokku lepitud punktidele. „Arvan, et samm tagasi tehti Ameerika ja Suurbritannia kolleegide soovitusel. Võib-olla mängisid rolli ka poolakad ja Balti riigid.”

Ühtlasi teatas Lavrov taaskord, et tuumasõja oht on reaalne, samas Venemaa (kes hakkas kohe esimestel päevadel oma tuumarelvadega ärplema ja lasi tuumaväed kõrgendatud valmisolekusse seada) väga põhimõtteline seisukoht olevat Lavrovi sõnul, et seda ei tohi mingil juhul juhtuda. Lisaks hirmustas Lavrov tavapäraselt kõiki riike, kes Ukrainat on toetanud ja varustanud, ta kinnitas teda kuulanud venelastele, et hoopis NATO on kõige kurja juur, ja esitas ka muid stampvalesid.